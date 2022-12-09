Hayat Eczanelerde birçok ilaç yok Firmalar şubat zammını bekliyor
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Eczanelerde birçok ilaç yok: Firmalar şubat zammını bekliyor

Her yıl aralıkta başlayan ve şubatta yapılan zamlara kadar devam eden ilaç sıkıntısı bu yıl daha şiddetli şekilde görülüyor. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, "İlaç sıkıntısının nedeni maliyet. Firmalar şu anki fiyatları yeterli bulmuyor ve piyasaya ilaç vermiyor. Eczaneler de mağdur, hastalar da mağdur” dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Eczanelerde birçok ilaç yok: Firmalar şubat zammını bekliyor
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Eczanelerde antibiyotik, ateş düşürücü ve tansiyon ilaçları bulunmuyor. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, ilaç firmalarının şu anki fiyatları yeterli bulmadığını ve piyasaya ilaç vermediğini söyledi.

'ECZANELER DE HASTALAR DA MAĞDUR'

Hürriyet’ten Buse Özel’in haberine göre; Özcan, “Normal şartlarda her yıl bu aylardan şubat ayının 20’sine kadar aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Çünkü 20 Şubat’ta döviz kuru güncellenir ve ilaç zam alır. Şu anda gerçek döviz kuru ile ilaçtaki kur arasındaki makas çok açık. Eczaneler de mağdur, hastalar da mağdur” diye konuştu.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan ise konuya ilişkin şunları söyledi:

'FİRMALAR FİYATLARI YETERLİ BULMUYOR VE PİYASAYA İLAÇ VERMİYOR'


“Uzun zamandır pek çok ilaçta sıkıntımız vardı ama şu anda basit kalemlerde sıkıntı var. Çocuklarda kullanılan basit antibiyotik şuruplarda, ağrı kesici, ateş düşürücü ve soğuk algınlığı ilaçlarının bir kısmında sıkıntı var. Yetişkinlerde de rutin tansiyon, göz ilaçları, diyabet, hormon ve kanser ilaçlarında aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Artık bu katlanılamaz boyutlara geldi. Hastalar eczane eczane geziyor. Özellikle gece nöbetlerinde bu sıkıntıyı daha fazla yaşıyoruz çünkü şu dönemde acile gidişlerin en önemli nedeni üst solunum yolu enfeksiyonları. İlaç sıkıntısının nedeni maliyet. Firmalar şu anki fiyatları yeterli bulmuyor ve piyasaya ilaç vermiyor. Normal şartlarda her yıl bu aylardan şubat ayının 20’sine kadar aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Çünkü 20 Şubat’ta döviz kuru güncellenir ve ilaç zam alır. Şu anda gerçek döviz kuru ile ilaçtaki kur arasındaki makas çok açık. Eczaneler de mağdur, hastalar da mağdur.”

‘İLAÇ YOK’ DEDİĞİMİZ ZAMAN ÇOK GERGİN ORTAMLAR OLUYOR

İstanbul’da eczacılık yapan Zafer Kaplan da, “Haftaya nöbetim var ve şimdiden strese girdim. ‘İlaç yok’ dediğimiz zaman çok gergin ortamlar ortaya çıkıyor” derken, sosyal medyada #ilaçyok etiketiyle birçok eczacı paylaşım yaparak sıkıntılarını dile getirdi.

Kalorifer peteklerine neden limon koyulur? Kış aylarında çok işinize yarayacak
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Soğuk havalarda evin ısınması için yakılan kalorifer peteklerinin üzerine limon, portakal veya mandalina kabuğu koyabilirsiniz.
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Peki bunu yapmanız ne işe yarayacak?
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Isınmış kalorifer peteklerinin üzerine limon, portakal veya mandalina kabukları koyarsanız evin içindeki kötü kokuyu yok edebilirsiniz.
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Aynı zamanda evin çok güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.
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Aynı zamanda ferah bir koku yayıldığından günün yorgunluğu ve stres için de gevşetici bir görev görür.
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Limonun hoş aromasının yanı sıra anti-bakteriyel özelliği var ki bu da havadaki kötü kokuyu, mikropları ve bakterileri temizlemesine yardımcı oluyor. Bu özelliğiyle burun tıkanıklığına da iyi geliyor. Hem burnunuzu açıyor hem de daha fazla tıkanmasını önlüyor.
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Eski dönemlerde sobalı evlerde limon, mandalina kabuğu ve portakal kabuğu sıklıkla konulurdu.
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Son zamanların en popüleri, tadına doyulmayanı ve hızlıca tükeneni petekte meyve kurutma yöntemini de böylelikle deneyebilirsiniz.
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Öte yandan hastalıkları önleyici özelliği olan vitamin deposu portakal dilimlerini kesip yağlı kağıdın üstüne koyup peteğin üzerinde kurutarak tüketebilirsiniz.
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