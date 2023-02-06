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Reuters paylaştı: İşte Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremin haritası

İngiliz haber ajansı Reuters, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin merkez üssü olan 7,7 büyüklüğündeki depremin etkisini gösteren haritayı yayınladı.

09:22 . 6/02/2023 Pazartesi
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Deprem haritası

Deprem haritası

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'yi sarsan depremler sonrasında anbean gelişmeleri uluslararası kamuoyu ile paylaşıyor.

Reuters, resmi Twitter hesabından bir görsel paylaşarak Türkiye ve Suriye'de çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği depremin etkisini gözler önüne serdi.

Birçok şehir ve ülkeyi etkiledi

Reuters'ın paylaştığı haritada depremin etkisi gözler önüne seriliyor. Haritada depremin etkilediği bölgeler farklı renk tonlarında paylaşılırken koyu kahverengi ile işaretli bölgelerde depremin yoğun hissedildiği görülüyor. İşaretli rengin koyuluğu azaldıkça depremin de etkisi azaldı.

Paylaşılan harita depremin birçok şehir ve ülkeyi etkilediği görüldü. Depremin Kıbrıs ve Suriye'de de hissedildiği belirtilirken Ankara'ya doğru olan bölümde de depremin hissedildiği anlaşılıyor.

#Reuters
#deprem
#harita
7 saat önce
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