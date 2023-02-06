Reuters paylaştı: İşte Kahramanmaraş'taki 7,7'lik depremin haritası

Reuters, resmi Twitter hesabından bir görsel paylaşarak Türkiye ve Suriye'de çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği depremin etkisini gözler önüne serdi.

Birçok şehir ve ülkeyi etkiledi

Birçok şehir ve ülkeyi etkiledi

Reuters'ın paylaştığı haritada depremin etkisi gözler önüne seriliyor. Haritada depremin etkilediği bölgeler farklı renk tonlarında paylaşılırken koyu kahverengi ile işaretli bölgelerde depremin yoğun hissedildiği görülüyor. İşaretli rengin koyuluğu azaldıkça depremin de etkisi azaldı.

Paylaşılan harita depremin birçok şehir ve ülkeyi etkilediği görüldü. Depremin Kıbrıs ve Suriye'de de hissedildiği belirtilirken Ankara'ya doğru olan bölümde de depremin hissedildiği anlaşılıyor.