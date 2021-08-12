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RİZE

Rize'de heyelanda bahçesi hasar gören okul eğitime açılacak

Rize'de, sağanak sonrası oluşan heyelanlarda bahçesi hasar gören Elmalı Köyü İlkokulu ve Ortaokulu ile ilgili AFAD ekipleri, rapor çalışmasını tamamladı. Raporda binada hasar oluşmadığının tespit edildiği ve okulda eğitime devam edileceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Rizede heyelanda bahçesi hasar gören okul eğitime açılacak
Okul binasında inceleme yapıldı. Raporda binada hasar oluşmadığının tespit edildiği ve okulda eğitime devam edileceği belirtildi.

Rize'de, 9 Ağustos’ta öğle saatlerinde başlayıp, etkisini artıran şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara neden oldu. Yaklaşık 8 saatte metrekareye düşen 123 kilogram yağışla su seviyesi yükselen bazı dereler taştı.

DHA
DHA
DHA

İkizdere, Çayeli, Güneysu ve Kalkandere'de heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Ekipler, heyelan olan 35 farklı noktada hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Elmalı köyünde, heyelanla birlikte okul bahçesinin asfalt zemini kaydı. Toprak kayması nedeniyle bahçenin bir bölümü, dereye sürüklendi.

DHA
DHA
DHA

OKUL EĞİTİME DEVAM EDECEK

AFAD ekipleri, okulla ilgili başlattığı inceleme çalışmalarını tamamladı. Bazı numuneler alan ekipler okulla ilgili raporu yayımladı.

DHA
DHA
DHA

Binada hasar oluşmadığı tespit edilen raporda; çökme olan alana çift kademeli duvar yapılmasına ve onarım süresince de bariyer oluşturulup tedbir alınacağı okulun, eğitime devam edileceği belirtildi.

DHA
DHA
DHA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde yaşanan yoğun yağış nedeniyle merkeze bağlı Elmalı İlkokulu bahçesinin altında kopma meydana gelmiş ve okul bahçesinden 1,5 metrelik bir şeritte kopma yaşanmıştır. Okulda herhangi bir hasar oluşmamış olup kopan kısımla alakalı AFAD tarafından inceleme yapılmış, çift kademeli duvar yapılması suretiyle önlem alınacağı tespit edilmiştir. Eğitim öğretimin yapılabilmesi için onarım yapılıncaya kadar bahçede bariyer oluşturulup tedbir alınacak ve okulda eğitime devam edilecektir” denildi.

Rize'de heyelan: 6 kişi çay bahçesinde mahsur kaldı​
FOTOĞRAF 20
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Kentte etkili olan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Çayeli ilçesi ve Muradiye beldesindeki bazı bölgeler su altında kaldı.
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Şiddetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı alanlarda heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü.
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Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi'nde çay toplarken heyelan nedeniyle karayolunun ulaşıma kapanması sonucu 6 kişi mahsur kaldı.
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Harekete geçen AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de iş makineleri eşliğinde heyelan nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.
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Merkeze bağlı Elmalı köyü okulu binasının yamaç arazideki bahçesi de heyelan sonucu çöktü.
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Yağışın sürdüğü bölgede yaşanan heyelan ve su taşkınlarında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin hasarların oluştuğu noktalarda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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Kurtes Deresi'nin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) kardeşler ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), AFAD ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
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Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma operasyonu sonucu çay bahçesine kurulan makaralı halat sistemiyle, 6 kişi debisi yükselen dere üzerinden çekilerek güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan kişiler, kendilerini bekleyen aile fertlerine sarılıp gözyaşı dökerken, operasyon sonunda duygusal anlar da yaşandı.
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'KORKMADIM AMA ABLAM BAYILDI' Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden Kenan Kethüda, o anlar anlatarak Çay topluyorduk, yağmur başladı, geldik derenin yanına, baktık ki dere taşmış. Ailemize haber verdik, AFAD gelip bizi kurtardı. Ben korkmadım ama ablam bayıldı dedi.
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'ÇOCUKLARIMA KAVUŞTUM' 4 çocuğu derenin karşı tarafında mahsur kalan anne Zeynep Kethüda ise Çocuklar çay topluyordu. Yağmur yağmaya başlayınca çocuklar aradı, dereden geçemediklerini söyledi. Bizde muhtara haber verdik, ekipler hemen geldi. Çok şükür çocuklarıma kavuştum diye konuştu.
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Rize'de heyelan: 6 kişi çay bahçesinde mahsur kaldı​
Rize'de etkili olan sağanağın ardından yollar göle döndü, bazı köylerde heyelanlar meydana geldi. Çay bahçesinde heyelan sonucu mahsur kalan 6 kişi için ekipler kurtarma çalışması başlattı. Mahsur kalan kişiler yaklaşık 40 dakika süren operasyon sonucu çay bahçesine kurulan makaralı halat sistemiyle kurtarıldı.
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