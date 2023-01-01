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'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi' ile ilgili genelge yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 1'inci Aşama Eylem Planı' ile ilgili genelge yayımladı.

7:19 . 21/01/2023 Cumartesi
DHA
'2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programı.

'2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz' programı.

'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve 1'inci Aşama Eylem Planı (2023-2025)' ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgede, toplumun ayrılmaz bir parçası olan Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardım gibi alanlarda yürütülen çalışmalarla sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi yolunda önemli politikaların hayata geçirildiğine dikkat çekti.

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile 1'inci Aşama Eylem Planı (2016-2018) ve 2019'da ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca 2'inci Aşama Eylem Planı'nın (2019-2021) yayımlandığını, 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 8 Nisan'ın ülke genelinde 'Romanlar Günü' olarak kutlanmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Erdoğan, şu ifadelerde bulundu: 

"Anılan Strateji Belgesi ve Eylem Planlarının uygulamasının tamamlanmasıyla birlikte Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların devam etmesini temin etmek üzere hazırlanan 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025)' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacak ve ilgili tüm paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır. Mezkur Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarca, yerelde valilikler himayesinde ilgili birimlerce azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."  


 

 

#Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Genelge
1 saat önce
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'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi' ile ilgili genelge yayımlandı
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