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Roman Koordinasyon Merkezi kuruluyor: Aynı ekmeği bölüşüp yedik

2023 Roman Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuracaklarını müjdeledi.

3:45 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
“2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz”

“2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz”

2023 Roman Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuracaklarını müjdeledi. Erdoğan, “Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak.” dedi. 11 valilikte bu koordinatörlerin göreve başladığını kaydeden Erdoğan, diğer illerde de görevlendirmeleri süratle tamamladıklarını dile getirdi.

AYNI EKMEĞİ BÖLÜŞTÜK

Katılımcıları, “Romanlar, kardeşlerim” diyerek selamlayan Erdoğan, kendilerine “kardeşlerim” diye öyle lafın gelişi olsun diye hitap etmediğini, çocukluğunun Romanlarla birlikte geçtiğini, aynı sokaklarda birlikte büyüdükleri, aynı ekmeği bölüşüp yedikleri, aynı sevinçleri yaşadıkları, aynı hüzünleri paylaştıkları için Romanların kendisinin kandan öte can kardeşleri olduğunu vurguladı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz” programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile sanat dünyasının sevilen isimlerinden Suzan Kardeş, Kobra Murat, Kibariye, Alişan ile çok sayıda Roman vatandaş katılım gösterdi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Roman
#Roman Koordinasyon Merkezi
#İçişleri Bakanlığı
43 dakika önce
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Roman Koordinasyon Merkezi kuruluyor: Aynı ekmeği bölüşüp yedik
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