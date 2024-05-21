Romanya Başbakanı Ciolacu ile görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
İkili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ciolacu ile Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na başkanlık etti.
Anlaşmaların imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ciolacu ortak basın toplantısında konuşuyor.
Romanya ile gerek ikili düzeyde gerek NATO çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunarak bölgemizin istikrarına ve güvenliğine katkı sağlıyoruz.
Rumen vatandaşlarımızın ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdik.
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