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Romanya Başbakanı Ciolacu ile görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Semih Bozkuş
18:24 - 21/05/2024 Salı
Güncelleme: 18:28 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ciolacu ile Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na başkanlık etti.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ciolacu ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Romanya ile gerek ikili düzeyde gerek NATO çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunarak bölgemizin istikrarına ve güvenliğine katkı sağlıyoruz.

Rumen vatandaşlarımızın ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdik.


Ayrıntılar Geliyor...



#Recep Tayyip Erdoğan
#Romanya Cumhurbaşkanı
#Marcel Ciolacu
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