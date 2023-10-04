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RTÜK cezayı kesti: Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yandaş sunucu Ayşegül Arslan’ın Ankara’daki terör saldırısı ve teröristler hakkındaki skandal yorumları sebebiyle Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uyguladı. İzleme raporunu inceleyen RTÜK, Arslan’ın “O kadar manasız ki, gelip hiçbir şey yapamadan. Bir işte PKK’lı teröristin öcünü alıyorlarmış. Yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez. Yani her şey bana sorarsanız aykırı, durup dururken kendisini patlatmış” sözlerini yayıncılık ilkelerine aykırı bularak, 6112 sayılı Kanun’da yer alan “Yayıncılık hizmetleri, terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz” hükmünü ihlal eden Halk TV’ye üst sınırdan para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.

16:00 . 4/10/2023 Çarşamba
IHA
RTÜK

RTÜK

RTÜK, haftalık olağan toplantısında Halk TV hakkındaki iki farklı izleme raporunu gündemine aldı. Masadaki ilk raporun konusu Ayşenur Arslan oldu.

RTÜK, İçişleri Bakanlığı’na yönelik hain terör saldırısı sonrasında Halk TV ekranında olayı yorumlayan Ayşenur Arslan’ın sözlerini mercek altına aldı.
Toplantıda Üst Kurul üyeleri, Arslan’ın beyanlarını titizlikle inceledi. İzleme raporunu inceleyen RTÜK, Arslan’ın “O kadar manasız ki, gelip hiçbir şey yapamadan. Bir işte PKK’lı teröristin öcünü alıyorlarmış. Yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez. Yani her şey bana sorarsanız aykırı, durup dururken kendisini patlatmış” sözlerini yayıncılık ilkelerine aykırı buldu.
RTÜK, 6112 sayılı Kanun’da yer alan “Yayıncılık hizmetleri, terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz
” hükmünü ihlal eden Halk TV’ye üst sınırdan para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.


Halk TV’ye ikinci yaptırım

RTÜK, Halk TV’nin “Haber Masası” programına ilişkin hazırlanan uzman raporunu da karara bağladı. Programda, FETÖ propagandası yapan bir film yer aldığı gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 60. Altın Portakal Film Festivali’ne desteğini çekmesi yorumlanırken, konuk Ezel Akay’ın sözleri yasa ihlali olarak değerlendirildi. Üst Kurul, Akay’ın “Bir kere bu ülke çok uzun yıllardır düşünce sahibi yazarlarını, gazetecilerini öldürmüş, işkence etmiş, mahkum etmiş bir geleneğe sahip” ifadelerinin yasada geçen yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğine karar verdi. Toplantıda Halk TV’ye idari para cezası yaptırımı uygulandı.

RTÜK Başkanı Şahin 'İnceleme başlatıldı' demişti

Skandalla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Ebubekir Şahin, söz konusu ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurmuştu .Şahin, sosyal medya üzerinden şunları paylaştı: Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadelerini kullanmıştı.




#RTÜK
#Halk TV
#Ayşenur Arslan
#skandal
#Ankara
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