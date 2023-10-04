RTÜK cezayı kesti: Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı

RTÜK
RTÜK, haftalık olağan toplantısında Halk TV hakkındaki iki farklı izleme raporunu gündemine aldı. Masadaki ilk raporun konusu Ayşenur Arslan oldu.
Halk TV’ye ikinci yaptırım
RTÜK, Halk TV’nin “Haber Masası” programına ilişkin hazırlanan uzman raporunu da karara bağladı. Programda, FETÖ propagandası yapan bir film yer aldığı gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 60. Altın Portakal Film Festivali’ne desteğini çekmesi yorumlanırken, konuk Ezel Akay’ın sözleri yasa ihlali olarak değerlendirildi. Üst Kurul, Akay’ın “Bir kere bu ülke çok uzun yıllardır düşünce sahibi yazarlarını, gazetecilerini öldürmüş, işkence etmiş, mahkum etmiş bir geleneğe sahip” ifadelerinin yasada geçen yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğine karar verdi. Toplantıda Halk TV’ye idari para cezası yaptırımı uygulandı.
RTÜK Başkanı Şahin 'İnceleme başlatıldı' demişti
Skandalla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Ebubekir Şahin, söz konusu ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurmuştu .Şahin, sosyal medya üzerinden şunları paylaştı: Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadelerini kullanmıştı.