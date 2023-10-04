RTÜK cezayı kesti: Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı

RTÜK, İçişleri Bakanlığı’na yönelik hain terör saldırısı sonrasında Halk TV ekranında olayı yorumlayan Ayşenur Arslan’ın sözlerini mercek altına aldı.

Toplantıda Üst Kurul üyeleri, Arslan’ın beyanlarını titizlikle inceledi. İzleme raporunu inceleyen RTÜK, Arslan’ın “O kadar manasız ki, gelip hiçbir şey yapamadan. Bir işte PKK’lı teröristin öcünü alıyorlarmış. Yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez. Yani her şey bana sorarsanız aykırı, durup dururken kendisini patlatmış” sözlerini yayıncılık ilkelerine aykırı buldu.

RTÜK, 6112 sayılı Kanun’da yer alan “Yayıncılık hizmetleri, terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz