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Yandaş sunucu Ayşenur Arslan'ın skandal sözlerine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yandaş sunucu Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de yayınlanan programda Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıya yönelik sarf ettiği skandal sözlere ilişkin soruşturma başlattı. 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan yandaş sunucu Arslan'ın skandal program sonrası kanaldan kovulduğu iddia edildi.

Seda Ekinci
10:00 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Yandaş sunucu Ayşenur Arslan

Yandaş sunucu Ayşenur Arslan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yandaş sunucu Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de yayınlanan programda Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıya yönelik sarf ettiği skandal sözlere ilişkin soruşturma başlattı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik  sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"Halk TV'de skandal sözler"

Öte yandan Halk TV ekranları yine bir skandala sahne oldu. Arslan teröristin kendisini patlatamadığını uzaktan kumanda ile patlatılmış olabileceğini savunarak şu skandal ifadeleri kullandı: Türkiye'de değil dünyada da böyledir belki o kendisini patlattı denilen kişi yani terörist. Uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bir PKK'lı teröristin öcünü alıyorlarmış yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez.

RTÜK Başkanı Şahin: İnceleme başlatıldı

Skandalla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Ebubekir Şahin, söz konusu ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, sosyal medya üzerinden şunları paylaştı: Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ayşenur Aslan Halk TV'den kovuldu

PKK'lı teröristlerin pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirdiği saldırıda teröristlerden biri kendini patlatmış diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. CHP'nin fonladığı Halk TV'de yeni bir skandal yaşandı. Sunucu Ayşenur Arslan, saldırıyla ilgili adeta teröristleri aklarken "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi. Bana sorarsanız aykırı... Hiçbir şey yapamadan ölünmez" şeklindeki skandal sözleri büyük tepki çekti. RTÜK skandalla ilgili inceleme başlattı. Skandal sonrası Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Medya Mahallesi programının bitirilerek Ayşenur Arslan'ın kovulduğunu açıkladı.


Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki hain saldırıya ilişkin skandal ifadeler: RTÜK inceleme başlattı
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Ankara'daki hain saldırıya ilişkin skandal ifadeler: RTÜK inceleme başlattı

Ankara'da terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısına ilişkin Halk TV'de skandal ifadeler kullanıldı. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, bombalı saldırıda başarıya ulaşamadan öldürülen teröristler için "O kadar manasız ki teröristin gelip hiçbir şey yapamadan ölmesi... Bana sorarsanız aykırı. Hiçbir şey yapamadan ölünmez" diye konuştu. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ise kanal ve Arslan hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir'' ifadelerini de kullandı.





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#Ayşenur Arslan
#HAlk TV
#skandal
#soruşturma
#RTÜK
#İstanbul Savcılığı
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