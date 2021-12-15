Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu TVNET'te

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.





Karamollaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın "Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanı bellidir" çıkışı

Bilmem, kendisinin bilgisi var demek ki benim yok. Kim olması konusunda seçmenin tercihine bağlı. Erdoğan'ın devamı biraz zor gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı adayı için; seçim tarihi alınmadan, adaylar belli olmadan isim söylemek doğru olmaz.

Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı

Ben şimdiye kadar bunu tekrarladım. İttifaklar koalisyon değil, bugünkü seçim sisteminin getirdiği zorunluluktur. İttifaklar vekillerin sayısının artmasını sağlıyor. Bu yapının gereği. Bundan dolayı şimdiden kanaat getirmek doğru değil. Tahminler üzerinde pek konuşmayı sevmiyorum. Bu spekülasyonlara sebebiyet verir.

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Millet İttifakı'nın içinde ya da dışındayız diye bir kanaat belirtmedim şimdiye kadar. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan gibi gözükmesine rağmen, yüzde 1 ihtimal de olsa değişebilir. İttifak konusu muğlak ise adayı belirlemenin yanlış, yıpratıcı olacağını düşünüyorum. Şu anda doğru bulmuyorum. İttifaklar bile değişebilir.

28 Şubatçı komutanlarla ilgili çıkışı

Söylemek istediğim, suç işleyenlerin cezalarının verilmesi ve mani bir durum olsun istemiyorum. Bir ülkenin ordusunun en üst kademesinde bulunanlar kendi yaptıklarıyla bu duruma düşmemeliydiler. Sizin elinizde silah var, ülkeyi yönetenlere farklı tavır sergilenmesi beni üzüyor. Türkiye'nin en önemli isimlerinin bu durumda olması beni üzüyor. Bir general var başbakana küfretmiş elbette bunun cezasını çekmesi lazım. Ben böyle girişimleri mazur görüyorum demedim. Bunlar olmamalıydı. Bunlar hükümetin emrindedir. Eski generallerden birisi ne yaptık diyor. Daha ne yapacaksınız?

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Hasan Damar'ın "İstanbul'u biz kaybettirdik" çıkışı

Hasan Bey, bizim ona tepki göstermemizden dolayı gücendi. Partimizin üst kademesinde görevi yok. Seçim iptaline gittiğinde biz memnun olduk, kendimizi ispat edebiliriz diye. Aday gösterip göstermeme konusunu düşündük. İstanbul'da iki turda da kendi adayımız vardı. Tüm seçim bölgelerinde seçime girdik. CHP ve İYİ Parti bir dayanışma içerisine girdiler. İstanbul'da ayrı bir aday çıkarmayıp İmamoğlu'na destek verdiler. Biz ikinci adayımızı çıkardık. Tekrarlanan seçimde oylarımız düştü. AK Parti tarafından CHP adayını desteklediğimiz iddia edildi. Birben fark 800 bine çıktı, bizim oyumuz devede kulak kaldı.

İstanbul'daki yönetimi nasıl buluyorsunuz?

İstanbul'da yaşamıyorum. Buradaki yönetimin performansından çok bilgim yok. Ankara'da bir çaba var ama eleştirel bir gözde değilim, değiliz. Ben kusura bakmasınlar terörle iltisaklı personel alımına itibar etmiyorum. İçişleri Bakanlığı beni PKK ile sözleşme imzalamakla itham etti. Pasaport verilemez ibaresi koydular bana. Üç gün sonra şartlar değişti, hemen verdiler. İftira ettiklerini kabul ettiler. Ben bakanlığın söylemlerine nasıl güveneceğim. Hemen bu isimler mahkemeye verilmeli. Terörden ceza alıp üç senede çıkan kim var? Binlerce insan biliyorum bana geliyorum, dava açılmış aklanmışlar ama görevlerine dönemiyorlar.

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HDP İstanbul Kongresindeki PKK ve Öcalan sloganları

Öcalan tekrarlanan seçimler öncesinde iktidar tarafından itibarlı hale getirildiyse öbür tarafından böyle bir hakkı var. Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıkça yaptı. Yanlışsa ikisine de yanlış demeliyiz. Hukuk karşısında herkes eşittir.

"Demirtaş serbest bırakılsın" çağrısı

Şu an bir hüküm verilmiş mi verilmemiş mi? Seçime gidilirken hakkında bir hüküm kararı yoktu. Sadece tutukluydu, cumhurbaşkanı adaylığı için mani bir hal yoktu. TRT kameraları hapishaneye gönderildi ve yayınlandı. Böyle bir adalet olmaz dedim. Bir insan aday olabiliyorsa, kanıtlanmış sabit suçu yok serbest olmalı dedim. Ben Demirtaş'ı tanımam bilmem, hiç de konuşmadım. Ben fikir beyan ettim. Tutukluluk geçici bir haldir. Suçu kanıtlanmıyorsa ithamdan ibarettir. Kesinleşmiş dosyaları varsa da takip etmedim. Tutukluluk başka, hüküm giymek başka.

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Ayrıntılar geliyor...

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