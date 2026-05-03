Sadaka kurban yerine geçmez!

Müslümanların iki bayramından biri olan Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, bayramda Allah’ın rızasını kazanmak için kurbanlarını kesecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ‘kurban ibadeti’ne ilişkin en çok merak edilen soruları cevapladı.

KURBANIN KESİLMESİ ŞARTTIR

1- Kesim gerçekleşmeksizin yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçer mi?

Kurban ibadetinin yerine getirilmesi için gerekli şartları taşıyan bir hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesi şarttır. Kesim gerçekleşmeksizin yalnızca bağışta bulunmak veya sadaka vermek kurban ibadeti yerine geçmez. Bu bağlamda "kesimsiz kurban bağışı" adı altında yapılan bağışların hiçbir dini dayanağı bulunmamakta olup söz konusu bağışlar kurban sayılmaz.

2- Bir kurban hissesine birden fazla kişi ortak olabilir mi?

Bir kurban hissesi yalnızca bir kişi içindir. İmkânı olmayan birden fazla kişinin, tek kişilik bir hisseye ortak olabileceği anlayışı dinen doğru değildir.

KADINLAR DA KURBAN KESEBİLİR

3- Kadınlar kurban kesebilir mi?

Kesme becerisine sahip kişi, erkek veya kadın olsun, kurban kesimini gerçekleştirebilir.

4- Büyükbaş kurbanlıkların hissedar sayısının tekli sayılarda mı olması gerekiyor?

Doğru değildir. Bir büyükbaş hayvana 7 kişi ortak olabildiği gibi 6 veya daha az kişi de ortak olabilir.

5- Kurban etlerinin mutlaka 7 fakire mi dağıtılması gerekiyor?

Kurban etlerinin mutlaka 7 fakire dağıtılması gerektiği anlayışı doğru değildir. Kişi, kurbanını kesmesinin ardından bunun bir kısmını ihtiyaç sahiplerine, bir kısmını akraba ve komşularına verdikten sonra geriye kalan kısmını kendi evi için kullanabilir.

6- Kurban kanı alna ya da araç lastiğine sürülür mü?

Kurban kanının, alna veya araba tekerleği gibi eşyalara sürülmesi inancı yanlıştır.



