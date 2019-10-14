Gündem Safranbolu Kaymakamı ormanda gezerken kazı yapan definecileri suçüstü yakaladı
KARABÜK

Karabük haberleri: Safranbolu ​Kaymakamı ormanda gezerken kazı yapan definecileri suçüstü yakaladı

Safranbolu Kaymakamı ormanda gezerken kazı yapan definecileri suçüstü yakaladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ormanlık alanda gezerken, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Konarı köyü civarında gezdiği sırada, 3 kişinin kazı yaptığını görünce yanlarına gitti.

AA
Fatih Ürkmezer, Konarı köyü civarında gezdiği sırada, 3 kişinin kazı yaptığını görünce yanlarına gitti.

Şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakalayan Ürkmezer, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve köy muhtarına bildirdi.

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AA
Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaymakam, jandarmaya şüphelilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması için savcılığa götürülmesi talimatını verdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alındı.

AA
Olay yerine gelen jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alındı.

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Ürkmezer olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • "Tarihi dokusuyla ve doğal güzellikleriyle eşi bulunmayan ilçemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini korumak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu ve benzeri durumlarla karşılaştıklarında emniyet ve jandarma ekiplerine anında haber vererek gerekli duyarlılığı göstermelerini istiyoruz."
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