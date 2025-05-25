Sağanak ve fırtına kapıda: 38 kent için 'sarı' kodlu uyarı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle; 38 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir.

Marmara'nın güneydoğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenmektedir.

Batı Karadeniz'de beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren

Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu

çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. 25 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale

, 26 Mayıs Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren

İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa,

öğle saatlerinden itibaren

Kocaeli, Sakarya ve Bilecik