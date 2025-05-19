Afyonkarahisar'ın Karahallı köyünde yağmur duası yapıldı

Karahallı köyünde yapılan yağmur ve şükür duasına, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun, ilçe merkez ve köy muhtarları ile protokol üyeleri, STK temsilcileri ve köy sakinleri katıldı. Yapılan yağmur duasının ardından köy halkının da destekleriyle vatandaşlara hayır yemeği dağıtıldı.