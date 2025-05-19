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Afyonkarahisar'ın Karahallı köyünde yağmur duası yapıldı

Afyonkarahisar'ın Karahallı köyünde yağmur duası yapıldı

16:2819/05/2025, Pazartesi
IHA
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Afyonkarahisar'ın Karahallı köyünde yağmur duası yapıldı
Afyonkarahisar'ın Karahallı köyünde yağmur duası yapıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karahallı Köyü Muhtarlığı öncülüğünde köy sakinlerinin de destekleriyle yağmur duası yapıldı.

Karahallı köyünde yapılan yağmur ve şükür duasına, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun, ilçe merkez ve köy muhtarları ile protokol üyeleri, STK temsilcileri ve köy sakinleri katıldı. Yapılan yağmur duasının ardından köy halkının da destekleriyle vatandaşlara hayır yemeği dağıtıldı.


İkram dağıtımının ardından imam hatipler tarafından sofra duasının yapılmasıyla etkinlik sona erdi.




#Afyonkarahisar
#Karahallı köyü
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