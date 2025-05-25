Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Meteorolojiden İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı

08:1025/05/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunurken, hava sıcaklığının hafta başından itibaren azalacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen hava durumuna ilişkin yeni raporunu yayımladı.


Yapılan tahminlere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren azalarak iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.


BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde bugün parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur ,Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


Rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.


Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görüleceği bekleniyor.


Bazı illere göre, bugün beklenen hava durumu şöyle:
İSTANBUL:
27 C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
ANKARA:
32 C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı,
İZMİR:
35 C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor,
ADANA:
34 C Az bulutlu ve açık,
TRABZON:
24 C Parçalı ve az bulutlu,
ERZURUM:
23 C Parçalı ve az bulutlu,
DİYARBAKIR:
36 C Az bulutlu ve açık,
GAZİANTEP:
35 C Az bulutlu ve açık.
#Meteoroloji
#İstanbul
#Hava Durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Haziranda ne kadar deprem konutu teslim edilecek? Bakan Murat Kurum müjdeyi verdi