Meteorolojiden İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen hava durumuna ilişkin yeni raporunu yayımladı.





Yapılan tahminlere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren azalarak iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.





BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde bugün parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur ,Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





Rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.





Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görüleceği bekleniyor.





Bazı illere göre, bugün beklenen hava durumu şöyle:

İSTANBUL: 27 C Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ANKARA: 32 C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı,

İZMİR: 35 C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor,

ADANA: 34 C Az bulutlu ve açık,

TRABZON: 24 C Parçalı ve az bulutlu,

ERZURUM: 23 C Parçalı ve az bulutlu,

DİYARBAKIR: 36 C Az bulutlu ve açık,