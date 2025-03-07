Sağlık Bakanı Memişoğlu Mimar Ece Gürel'in ölüm sebebini açıkladı

Sağlık Bakanı Memişoğlu CNN TÜRK Muhabirine Adli Tıp Kurumu önünden yaptığı açıklamada Ece Gürel'in ölüm nedenine ilişkin şu bilgileri paylaştı: Bu ihtimallerden en net olanı geçirdiği hipotermiden kaynaklı iç organlarında kanama meydana geldiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği yönünde.