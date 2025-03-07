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Sağlık Bakanı Memişoğlu Mimar Ece Gürel'in ölüm sebebini açıkladı

Sağlık Bakanı Memişoğlu Mimar Ece Gürel'in ölüm sebebini açıkladı

14:477/03/2025, vendredi
G: 7/03/2025, vendredi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu CNN TÜRK Muhabirine Adli Tıp Kurumu önünden yaptığı açıklamada Ece Gürel'in ölüm nedenine ilişkin şu bilgileri paylaştı: Bu ihtimallerden en net olanı geçirdiği hipotermiden kaynaklı iç organlarında kanama meydana geldiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği yönünde.





#Sağlık Bakanı
#Ece Gürel
#Belgrad
#Hipotermi

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