VALİLİKTEN AÇIKLAMA





Ece Gürel'in bulunması ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Belgrad ormanına gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece GÜLER (36) 06.03.2025 günü saat 01.15 itibari ile sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. Afad koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı.