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Ece Gürel sağ olarak bulundu: İşte o görüntüler

Ece Gürel sağ olarak bulundu: İşte o görüntüler

09:256/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
DHA
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İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan Ece Gürel (36) sağ olarak bulundu. Gürel, olay yerinde ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Günlerdir Belgrad Ormanı'nda süren aramalardan sevindirici haber geldi. 

Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.


Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ece Gürel, tedavisi için Seyrantepe Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA


Ece Gürel'in bulunması ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Belgrad ormanına gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece GÜLER (36) 06.03.2025 günü saat 01.15 itibari ile sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. Afad koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

#İstanbul
#Belgrad Ormanı
#Ece Gürel

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