Gündem Sahaya giren YouTuber serbest bırakıldı
İSTANBUL

Sahaya giren YouTuber serbest bırakıldı

Liverpool ile Chelsea’nin Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinin 14’üncü dakikasında sahaya giren YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve dört arkadaşı adliyede ifadelerini verdikten sonra mahkemeye sevk edildiler. Yılmaz emniyete verdiği ifadede, “Heyecanlandım maçın 14. dakikasında sahaya atladım. Arkadaşlarım çekim yapmış ondan haberim yok” şeklinde konuştu. Mahkeme, Yılmaz ve arkadaşlarını adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Haber Merkezi DHA
Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz (Fester Abdü)
Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz (Fester Abdü)

Dolmahçe’deki Vodafone Park’ta dün saat 22.00’de Liverpool ve Chelsea arasında UEFA Süper Kupa Finali gerçekleşmişti. Müsabaka sürdüğü esnada maçın 14. dakikasında bir şahıs tribünden sahaya atlayarak kuzey tribününe koşmuş, bir süre sonra da özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı.

Dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlanan Liverpool-Chelsea maçında sahaya giren Fester Abdü lakaplı YouTuber adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili şahıs ve 4 arkadaşı statta görevli Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahsın 4.5 milyon takipçisi olan Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz (25) olduğu tespit edildi. Yılmaz, olaya karıştıkları tespit edilen E.D., Y.Y., F.Y ve C.Ö. ile birlikte Beşiktaş Polis Merkezine götürüldü.

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Heyecanlandığım için sahaya atladım

Şahıslar burada ifadeleri alınarak sorgulandı. Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz’ın emniyete verdiği ifadede, “Heyecanlandım maçın 14. dakikasında sahaya atladım. Orta sahaya koştum ve gol sevinci hareketi yaptım. Sonra kuzey tribüne doğru koşarken özel güvenlik görevlileri yakaladı. Arkadaşlarım çekim yapmış ondan haberim yok” dediği öğrenildi.

Öte yandan Yılmaz’ın Antalyaspor taraftarı olduğu ortaya çıktı.

  • Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Yılmaz ve 4 arkadaşı “Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun” kapsamında ilgili maddelerden adli işlem yapılarak Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Sahaya giren Youtuber serbest kaldı

Yılmaz ve 4 arkadaşı savcılık sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti Yılmaz ve arkadaşlarının adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

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Süper Kupa maçında sahaya giren youtuber adliyede
OYNAT 00:39
Süper Kupa maçında sahaya giren youtuber adliyede
Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde sahaya giren youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve dört arkadaşı adliyeye sevk edildi.

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