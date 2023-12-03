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Sahil Güvenlik dur durak bilmiyor: Fethiye açıklarında 82 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda 33 düzensiz göçmen kurtarılırken 82 düzensiz göçmen yakalandı.

23:49 - 3/12/2023 Pazar
AA
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bota ilişkin yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki 33 göçmeni kurtardı.

Ayrıca, Sahil Güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Durdurulan lastik botta 46, karadan ulaşımı olmayan bölgede ise Sahil Güvenlik ile jandarma ekiplerince 36 düzensiz göçmen yakalandı.


#Fethiye
#Muğla
#Sahil Güvenlik Komutanlığı
#düzensiz göçmen
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