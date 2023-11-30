Datça’da 43 düzensiz göçmen yakalandı: 28 göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye kurtarma botları sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına fiber tekne içinde Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.