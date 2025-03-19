Sahipsiz köpeklerden kaçarken bisikletten düşüp yaralandı

Konya'da köpeklerden kaçarken bindiği bisikletten düşen Mithat Cengiz (43), yaralandı.
Sahipsiz köpek saldırılarına her gün bir yenisi ekleniyor.
Mithat Cengiz, 16 Mart'ta saat 04.00 sıralarında işten çıkıp, bisikletine binerek yola çıktı. Bu sırada 6 sahipsiz köpek, Cengiz'i kovalamaya başladı. Bisikleti ile kaçmaya çalışan Cengiz, dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Cengiz, çevredekiler sayesinde köpeklerin saldırısında kurtuldu.
Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz, tedavisi sonrası taburcu oldu.