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Sahte içkiden zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen bir kişi hayatını kaybetti. Vatandaşın evinde yapılan aramalarda plastik şişelerde sahte içki bulundu.

Semih Bozkuş
00:17 . 23/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İzmir'de sahte içkiden zehirlenen İsmail Nişan hayatını kaybetti.

İzmir'de sahte içkiden zehirlenen İsmail Nişan hayatını kaybetti.

Sahte içki kabusu İzmir'de can aldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen İsmail Nişan hayatını kaybetti. Nişan'ın evinde yapılan kontrolde plastik şişelerde sahte içki bulundu.


İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Bozyaka Mahallesi'nde smail Nişan'dan bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti. Yalnız yaşayan İsmail Nişan'ın evine giren yakınlar hareketsiz halde yatarken buldu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nişan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Evde yapılan kontrolde pet şişede sahte içki bulundu. Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Nişan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#İzmir
#Sahte Alkol
#Karabağlar
11 saat önce
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