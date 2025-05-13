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Sakarya'da mahalle yakınlarına inen bozayılar kamerada

Sakarya'da mahalle yakınlarına inen bozayılar kamerada

12:3313/05/2025, Salı
DHA
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Sakarya'da mahalle yakınlarına inen bozayılar kameraya yakalandı.
Sakarya'da mahalle yakınlarına inen bozayılar kameraya yakalandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Elperek Mahallesi yakınlarına inen 4 bozayı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi'ndeki Esentepe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlar, çevrede 4 bozayının dolaştığını görüp cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı. Ayılar bir süre çevrede dolaştıktan sonra, Pamukova 46'ncı Mühimmat Bölüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası yönündeki ormana ilerleyip bir süre sonra kayboldu.

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