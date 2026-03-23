Sakarya'da silahlı kavga: İki kişi yaralandı

Sakarya'da silahlı kavga: İki kişi yaralandı

21:5323/03/2026, Pazartesi
AA
Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ayaklarından vurularak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi 2006 Sokak'ta M.Ş. ve O.M.A ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheli arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.Ş. ve O.M.A, söz konusu şüpheli tarafından tabancayla ayaklarından vurularak yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşlarca Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genel sağlık durumu iyi olan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Sürücüler dikkat: Benzin ve motorine zam ya da indirim gelecek mi? 23 Mart akaryakıt fiyatları son gelişmeler