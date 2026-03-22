Çocuk kavgasında 3 ölü 22 yaralı

04:0022/03/2026, Pazar
Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Hatay’ın Altınözü ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin panik ve korku yaşadığı olayda Nidal Hortum, Ahmet Yalçın ve oğlu Uzman Erbaş Adnan Yalçın hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Hatay’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı korkunç bir çatışmaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Jandarma, yeni bir çatışma ihtimaline karşı mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.


TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi’nde bayramın birinci günü meydana geldi. Mahallede komşu çocukları arasında sokakta başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. Eve giderek durumu ailelerine anlatan çocukların ardından taraflar bir araya geldi. Ancak gerginlik hızla tırmanarak taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Mahallede panik ve korkuya neden olan olayda Nidal Hortum (54), Ahmet Yalçın ve oğlu Uzman Erbaş Adnan Yalçın hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.


YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.


JANDARMA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına aldı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.


