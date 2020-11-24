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SAKARYA

Sakarya'da üvey babasını öldüren 15 yaşındaki gencin sözleri şok etti: Canıma tak etmişti Canıma tak etmişti

Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki gencin sözleri şok etti: Canıma tak etmişti

Sakarya’nın Erenler ilçesinde işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. Üvey babasını vurarak öldüren 15 yaşındaki şüpheli, ifadesinde "Canıma tak etmişti" diyerek cinayeti üvey babasının yaptıklarına dayanamayıp işlediğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Sakarya'da üvey babasını öldüren çocuğun açıklaması ortaya çıktı.
Sakarya'da üvey babasını öldüren çocuğun açıklaması ortaya çıktı.

Olay, Erenler Yeşiltepe Mahallesi 1151. Sokak’ta 3 gün önce yaşanmıştı. 15 yaşındaki E.K, tartıştığı üvey babası 38 yaşındaki Mustafa Yavuz’u tabancayla vurup daha sonra polise teslim olmuştu. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yeşiltepe’de lüks bir sitede işlenen cinayetin detayları da ortaya çıktı. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan E.K., alınan güvenlik önlemleri altında savcılığa sevk edildi.

İHA
Yeşiltepe’de lüks bir sitede işlenen cinayetin detayları da ortaya çıktı.

Şüpheli E.K., ifadesinde evde annesi, üvey kardeşi ve üvey babasıyla birlikte yaşadıklarını anlattı. 4 kişilik aile arasında sürekli kavga yaşandığını söyleyen şüpheli, üvey babasının annesi ve kendisine yönelik rahatsız edici davranışlar sergilediğini belirtti.

  • Evde sürekli olarak kavgaların çıktığını anlatan E.K., "Canıma tak etmişti" diyerek cinayeti üvey babasının yaptıklarına dayanamayıp işlediğini ifade etti.

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