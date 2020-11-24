Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki gencin sözleri şok etti: Canıma tak etmişti

Dünya

Netanyahu’dan Suud’a gizli ziyaret

Tel Aviv ile Riyad arasındaki yakınlaşma yeni bir boyuta ulaştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Mossad Başkanı Yossi Cohen’i de yanına alarak gizlice Suudi Arabistan’a gitti. Netanyahu’nun Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da katıldı. Pompeo’nun kısa süre önce BAE’de bulunması, toplantılara Abu Dabi Veliahtı Zayed mi aracılık etti, kuşkusuna yol açtı.