Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun haberleri: 145 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Samsun haberleri: 145 kilo kaçak tütün ele geçirildi

21:5411/05/2025, Pazar
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Samsun haberleri: 145 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Samsun haberleri: 145 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 145 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir araçta arama yapıldı.


Yapılan aramada, 145 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şahıs hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

#Samsun
#İlkadım
#Kaçak tütün
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir? 11 Mayıs 2025 Kim Milyoner Olmak İster 500 bin TL'lik soru ve cevabı