Samsun haberleri: 145 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir araçta arama yapıldı.