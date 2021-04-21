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Gündem UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alıyor Deltada yanan bölge yeşillendi, hayvanlar bile otlamaya başladı
SAMSUN

Samsun haberleri: Deltada yanan bölge yeşillendi, hayvanlar bile otlamaya başladı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor: Deltada yanan bölge yeşillendi, hayvanlar bile otlamaya başladı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde 15 Eylül 2020 tarihinde yaşanan yangında zarar gören 108 hektarlık alan, yangının üzerinden 7 buçuk geçmesinin ardından kendini yeniledi. Yanan bölge yeniden yeşillendi, hayvanlar bile otlamaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Samsun haberleri: Deltada yanan bölge yeşillendi, hayvanlar bile otlamaya başladı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, 15 Eylül 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda, uydu görüntülerinden yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 108 hektarlık alan zarar gördü.

Samsun’un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, 15 Eylül 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda, uydu görüntülerinden yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 108 hektarlık alan zarar gördü.

Yaşam ortamlarının çeşitliliği ve barındırdığı hayvan varlığı ile uluslararası öneme sahip bir sulak alan ekosistemi olan Kızılırmak Deltası; aynı zamanda Karadeniz’i aşan göçmen kuşların uçuş hazırlığı yaptıkları, uçuş sonrası dinlenebildikleri, beslenebildikleri ve korunabildikleri tek alan olma özelliğini taşıyor.

Yanan bölge, yangından 7,5 ay sonra drone ile havadan görüntülendi.
Yanan bölge, yangından 7,5 ay sonra drone ile havadan görüntülendi.

Yanan bölge, yangından 7,5 ay sonra drone ile havadan görüntülendi. Bölgede bitkilerin yeninden yeşermeye başladığı gözlemlendi. Yanan halinden eser kalmayan alanda hayvanlar bile otlamaya başladı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, 15 Eylül 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda, uydu görüntülerinden yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 108 hektarlık alan zarar gördü.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, 15 Eylül 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda, uydu görüntülerinden yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 108 hektarlık alan zarar gördü.

"Yangının etkisi hemen hemen kayboldu"


Yanan bölgeyi tam koruma altına aldıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Galeriç Bölgesi’nde geçtiğimiz yıl bir yangın çıkmıştı. Bölgede ciddi tedbirler aldık, bölgeyi tam koruma altına aldık. Kendi doğası içerisinde geri dönüşümünü sağlamış oldu. Şu anda yangının etkisi hemen hemen kayboldu. Bu yaz inşallah tamamen kaybolmuş olacak. Orada yangından kaynaklanan o olumsuzluk tamamen giderilmiş olacak" dedi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, 15 Eylül 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda, uydu görüntülerinden yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 108 hektarlık alan zarar gördü.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, 15 Eylül 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda, uydu görüntülerinden yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 108 hektarlık alan zarar gördü.

"Yanan halinden eser kalmadı"


Yanan alan şu anda yağan yağmurlarla, karla birlikte eski haline dönmeye başladığını belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise, "Geçen yıl Kızılırmak Deltası’nda 24 saat içinde peş peşe yangın olayı oldu. Nitekim ’3 ay içerisinde yeşermeye başlayacağı, 1 yıl içerisinde de kendini yenileyeceğini’ söylemiştik. Yanan bir ormanlık alan değildi, daha çok çalılık alandı. Bu durum bizim için bir şanstı. Az daha önlenemeseydi yerleşim alanlarına girecekti. Yanan alan şu anda yağan yağmurlarla, karla birlikte eski haline dönmeye başladı. Eski halinden eser kalmadı" diye konuştu.
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