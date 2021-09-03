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Samsun'da faciadan dönüldü: Otobüs tıra çarptı

Samsun'da otobüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Seyir edemez haldeki otobüste bulunan yolcular, firmanın başka bir otobüsüne nakledilerek yolculuğa devam etti.

Haber Merkezi İHA
Samsun yerel haberleri - Samsunda faciadan dönüldü: Otobüs tıra çarptı
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin temizlik çalışması sonucu Samsun-Ordu karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Samsun'daki olay, Terme ilçesi Yalı Mahallesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Mehmet Şimşek (48) hâkimiyetindeki 61 S 1262 plakalı otobüs, dinlenme tesisinden karayoluna çıkan Salim Sabah idaresindeki 61 ACD 811 çekici, 61 ACH 313 dorse plakalı kereste yüklü tırın römorkuna arkadan çarptı.

İHA

Kazada otobüsün ön kısmı büyük hasar alırken, otobüste bulunan Mehmet Karademir (53) hafif yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Seyir edemez haldeki otobüste bulunan yolcular, firmanın başka bir otobüsüne nakledilerek yolculuğa devam etti.

İHA

Yol temizliğini polis ve itfaiye yaptı

Kaza sonrası karayolu üzeri cam parçalarıyla kaplanırken, Samsun-Ordu karayolunun trafik akışı tek şeritten sağlandı.

İHA

Polis, yol üzerinde muhtemel bir kazayı engellemek için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerden destek istedi. Nöbetçi olan Karayolları çalışanının olay yerine geç gelmesi sonucu yol temizliğini polis fırçayla süpürerek tamamlamak istedi. Daha sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin temizlik çalışması sonucu Samsun-Ordu karayolu tekrar trafiğe açıldı.

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