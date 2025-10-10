Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun'da 10 bin sentetik ecza ele geçirildi: 4 gözaltı

Samsun'da 10 bin sentetik ecza ele geçirildi: 4 gözaltı

15:3610/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Şüpheliler hakkında ’uyuşturucu madde ticareti’ ve ’6136 sayılı Kanun’a muhalefet’ suçlarından adli işlem başlatıldı.
Şüpheliler hakkında ’uyuşturucu madde ticareti’ ve ’6136 sayılı Kanun’a muhalefet’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

Samsun’un Atakum ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 10 bin sentetik ecza ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik Atakum ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. G.K. (21), E.C. (21), M.Ö. (19) ve K.A. (18) isimli kişilerin ikametlerinde, motosikletlerinde ve kullandıkları kulübede yapılan aramalarda 10 bin 192 adet sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ’uyuşturucu madde ticareti’ ve ’6136 sayılı Kanun’a muhalefet’ suçlarından adli işlem başlatıldı.



#Samsun
#Atakum
#Sentetik ecza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ sular ne zaman gelecek? 10 Ekim İSKİ su kesintisi olan ilçeler...