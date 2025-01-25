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İstanbul'da 4,5 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi

İstanbul'da 4,5 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi

15:5625/01/2025, Cumartesi
AA
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Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da 4 milyon 520 bin sentetik ecza hapın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal edildiği değerlendirilen Bayrampaşa'daki adrese operasyon düzenledi.


Adresteki aramalarda 1 milyon 790 bin satışa hazır, 1 milyon 200 bin basılmış, 1 milyon 530 bin basıma hazır sentetik ecza hap, 320 kilogram katkı maddesi, 1 milyon 800 bin boş kapsül, sentetik ecza üretiminde kullanılan 5 makine ile 20 bin 550 lira ve 300 dolar bulundu.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



#İstanbul
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