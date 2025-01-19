Şehirlerarası yolcu taşımacılığında 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi: 447 bin 978 sürücüye ceza kesildi

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 9-16 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı.

Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 112 bin 899, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 699, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 95, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 474 bin 456 araca/sürücüye işlem yapıldı.