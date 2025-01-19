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Şehirlerarası yolcu taşımacılığında 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi: 447 bin 978 sürücüye ceza kesildi

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi: 447 bin 978 sürücüye ceza kesildi

09:0019/01/2025, Pazar
DHA
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9-16 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi, 474 bin 456 araca/sürücüye işlem yapıldı
9-16 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi, 474 bin 456 araca/sürücüye işlem yapıldı

2024 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs cinsi araçlarla ilgili toplam: 2 milyon 376 bin 21 adet denetim yapıldı, 447 bin 978 sürücüye/araca cezai işlem uygulandı.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 9-16 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 922 bin 854 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı.

Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 112 bin 899, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 699, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 95, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 474 bin 456 araca/sürücüye işlem yapıldı.

592 otobüs ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karıştı

2024 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 2 milyon 376 bin 21 otobüsün denetlendi. 592 otobüs ise ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karıştı.


#Emniyet Genel Müdürlüğü
#trafik
#denetim

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