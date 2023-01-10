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İSTANBUL

İstanbul'da çakar denetimi

İstanbul’da Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren kullanımına karşı uygulama yaptı. Denetimde kurallara uymayan3 sürücüye toplamda 12 bin 192 TL ceza yazıldı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda çakar denetimi
Denetimde, araçlar teker teker durdurularak belgeleri incelendi. Polis ekipleri kurallara uymadığı tespit edilen araçları durdurarak sürücülere cezai işlem uyguladı.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Levent TEM Otoyolu Ankara istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetimlerde bulundu.

Denetimde, araçlar teker teker durdurularak belgeleri incelendi. Polis ekipleri kurallara uymadığı tespit edilen araçları durdurarak sürücülere cezai işlem uyguladı.

Denetimde kurallara uymadıkları tespit edilen 3 sürücüye abartı egzoz, çakar tertibatı bulundurmak ve emniyet şeridini ihlal etmekten toplamda 12 bin 192 TL para cezası kesildi.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.

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Çakarlı lambayı ceza yiyen ehliyetsiz oğlunun başında kırdı
Bursa İnegöl'de uygulama yapan polis ekipleri, çakarlı araç kullanan 16 yaşındaki sürücüye sürücüye cezai işlem uyguladı.

Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen sürücünün annesi Sultan K., çakarlı ışık cihazını oğlunun başına vurarak parçaladı.


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