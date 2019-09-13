Gündem Trafikte çakar tacizi bitmiyor
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Trafikte ‘çakar’ tacizi bitmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarılarına, İçişleri Bakanlığı’nın defalarca genelge yayınlamasına rağmen, yoğun trafikte sürücüleri çileden çıkartan ‘çakarlı araç’ tacizi bitmek bilmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çakar kullanan araçlardan biri
Çakar kullanan araçlardan biri

Devletin kendilerine emanet ettiği ‘kamu gücünü’ kötüye kullanan kamu görevlilerine hiçbir uyarı kâr etmiyor, hiçbir genelge kendilerini durduramıyor. Sinirlerin tavan yaptığı, araçların adım adım ilerleyebildiği trafiğe dalarak önüne çıkanı taciz eden ‘çakarlı araçlar’, emniyet şeritlerini de işlevsiz hale getiriyor.

KAZALARA NEDEN OLUYOR

Tatilcilerin dönmesi, okul servislerinin de yollara çıkmasıyla iyice yoğunlaşan İstanbul trafiği çakarlı araçları etkilemiyor. Tacizlere dayanamayan sürücülerin sağa-sola kaçışırken kazalara neden olmaları da onları durdurmaya yetmiyor.

İçişleri Bakanlığı, bütün çakarlı araçların geçiş üstünlüklerini iptal etmişti. Düzenlemeye göre hiçbir çakar lambalı araç, elinde görev kağıdı olmadan bu üstünlüğünü kullanamıyor. Konvoy haricinde çakar yakmak da yasaklanmıştı.

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