İstanbul'da dükkanında sahte içki üreten "sucu" tutuklandı: Damacana ve bidonlarda 72 litre ele geçirildi

İstanbul Beyoğlu'nda bir sucu dükkanına düzenlenen operasyonda, damacana ve bidonların içerisinde toplamda 72 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Yusuf K. tutuklandı.
Beyoğlu'nda su satışı yapılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi, iş yeri sahibi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içkiden kaynaklanan ölümlerin artması üzerine çalışma başlattı.
Fetihtepe Mahallesi'nde su satılan bir dükkanda sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda iş yeri sahibi Y.K'yi (53) gözaltına aldı.
Yapılan aramada bidonların içinde 72 litre sahte içki ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dükkan mühürlendi
Öte yandan dükkan belediye ekiplerince mühürlendi.