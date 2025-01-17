İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor: Ölü sayısı 37'ye yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden 4 kişi daha ölürken son 4 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. İstanbul'daki hastanelerde 27'si entübe durumda 47 kişi sahte içkiden tedavi altında.
İstanbul'da son 4 günde sahte içki tüketimi nedeniyle 92 kişi hastaneye başvurdu.
27 hasta entübe edildi
Hastanede yatan 47 hastadan 27'sinin solunum cihazına bağlı şekilde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
İki kişi hastaneden kaçtı
Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği, ikisinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi.
Dört kişi tutuklandı
İstanbul Valiliği, piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Gözaltına alınanlardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemede "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 8 kişinin işlemleri sürüyor, 3 kişi ise serbest bırakıldı.
İstanbul'daki sahte içki ölümleri Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir'de çok sayıda kişinin hastanelere başvurmasıyla başlamıştı. Sahte içki kurbanlarının Türkiye'de çalışmaya gelen Türkmenistan ve Özbekistan vatandaşları olduğunu belirleyen ekipler, aldıkları ifadeler doğrultusunda Başakşehir'de sahte içkinin dağıtıldığı dükkanı belirledi.
Şüphelilerin dükkanın yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiği ortaya çıktı. Evde 50 litre sahte içki ile uyuşturucu haplar da ele geçirildi.
Sahte içki alışverişi kamerada
İstanbul Fatih'te, sahte içki aldıktan sonra rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yıldız T.'nin iş yerinden alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yıldız T.'nin alışveriş yaptığı tekel bayii kapatılırken şüpheliler Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı.