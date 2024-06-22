Samsun'da bebekli aileye saldırı: Aynı aileden 6 kişi yaralandı

Olay, 21 Haziran Cuma gecesi saat 00.30 sularında E95 Çorum-Samsun otoyolu üzerinde Kavak ilçesi mevkiinde meydana geldi.













İki ayrı otomobille arka arkaya seyir halinde olan bir aile, başka bir otomobil tarafından taciz edilerek sıkıştırıldı. Bu duruma selektör ve kornayla tepki veren ailenin araçlarının önü kesildi.













Aynı aileden biri ağır 6 kişi yaralandı

Saldırıda 70 yaşındaki Latif Özdil, burnu ve kafatası kırılarak ağır yaralandı. 48 yaşındaki Kamuran Özdil’in kolu kırıldı ve vücudu ağır darp edildi. 62 yaşındaki Kamile Özdil ise belinden hasar aldı. Diğer araçtaki 31 yaşındaki Seyit Ozan Özdil’in bacağı kırıldı, 24 yaşındaki Müberra Özdil ve 6 aylık bebek Serra Hüma Özdil cam kırıklarından dolayı oluşan kesiklerle yaralandı.









Saldırgan baba-oğul gözaltında

Saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Özgün ve oğlu Yusuf Özgün gözaltına alındı ve savcılığa çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Olay sırasında baba ve oğlunu azmettiren anne Arzu Özgün ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.







