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Gündem Samsunda dehşet Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp kopardı
SAMSUN

Samsun'da dehşet: Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp kopardı

Samsun'da hastanede taşkınlık çıkaran hasta yakını Kamil V, kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi Tahsin A.'nın parmağını ısırarak, kopardı. Korunç olayın ardından saldırgan gözaltına alınırken, güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı.
Güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı.

Olay, dün gece saatlerinde Terme Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hasta yakını Kamil V., alkollü olarak geldiği hastanede taşkınlık çıkardı. Duruma müdahale eden görevlilerle de tartışan şüpheli, güvenlik personeli Tahsin A.'nın parmağını ısırarak kopardı.

Ankara'da akılalmaz olay: Karısının parmağını ısırarak koparttı
GÜNDEM
Ankara'da akılalmaz olay: Karısının parmağını ısırarak koparttı
  • Kanlar içinde kalan Tahsin A. tedaviye alındı. İhbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Kamil V., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Doktorun elini kapıya sıkıştırıp kopardığı iddiasıyla şikayetçi olan hastanın görüntüleri güvenlik kamerasında
FOTOĞRAF 9
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Esenyurt'ta yaşayan Murat Aksarı, ilaç yazdırmak için gittiği Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tartıştığı doktorun, kapıyı üzerine kapatması sonucu iki parmağının koptuğu iddiasıyla doktor hakkında şikâyetçi olmuş.
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Aksarı, sağ elinin orta parmağı ile yüzük parmağında ezilme olduğunu, kopan parçaların ezilme nedeniyle yerine dikilemediğini söylemişti.
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O olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde doktor odasına giren Aksarı bir süre içeride kalıyor, ardından dışarı çıkacakken kapı hızla kapatıldığı görülüyor.
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Aksarı'nın eli kanamaya başlıyor. Kan damlaları yere düşüyor. Görüntülerin devamında Aksarı kamera açısından çıkarken görevliler yeri temizliyor, bir başka görevli de doktor odasının önünde kopan parmak parçalarını toplayarak bir kaba koyuyor.
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Doktorun elini kapıya sıkıştırıp kopardığı iddiasıyla şikayetçi olan hastanın görüntüleri güvenlik kamerasında
Esenyurt'ta yaşayan Murat Aksarı, ilaç yazdırmak için gittiği hastanede tartıştığı doktorun, kapıyı üzerine kapatması sonucu iki parmağının kapıya sıkışarak koptuğu iddiasıyla doktor hakkında şikâyetçi olmuştu. Olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.


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