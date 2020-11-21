Samsun'da dehşet: Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp kopardı

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İstanbul Valiliği'nden ekmek fırınlarına ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden Bağcılar'da ekmek fırınlarına yönelik denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, "2 fırının standartlara uyduğu, 93 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. Fiyat/gramaj tarifesine uymayan her işletmeye asgari 10 bin lira olmak üzere ceza teklif tutanağı düzenlendi. Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54. maddesi gereğince 16 fırında 43 ayrı ürün çeşidinde fiyat etiketi bulunmadığından her bir ürün çeşidine 415 lira ceza uygulandı." denildi.