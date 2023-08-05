Samsun'da ekmek zammının ardından simit de zamlandı

Uygulanan zam hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, “Simide de ekmek gibi bu yılın Şubat ayında zam yapmıştı. O zamanki tarifede 75 gram simidin fiyatını 5 TL olarak belirlemiştik. Bugün yaptığımız zamla birlikte simidin gramını 10 gram arttırdık, fiyatını da 7,5 TL yaptık. Böylelikle bugünden itibaren Samsun genelinde 85 gram simit 7,5 TL’den satılacak. Artan maliyetler nedeniyle böyle bir zam yapmak zorunda kaldık” dedi.