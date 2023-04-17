Samsun’da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlardaki Zeliha Eren (31), Leyla Şenkaya (23), Halim Kerem Eren (4), Necla Keskin (58) ve Cemil Eren (33) Bafra Devlet Hastanesi'ne, Halime Şenkaya (44), Satu Eren (26), Zeynep Eren (7) ve Mert Eren Satu (4) ilçedeki bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.