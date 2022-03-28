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Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Samsunda öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 10u öğrenci 15 kişi yaralandı - Samsun haberleri
Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri geldi.

Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta Anıl A'nın kullandığı 55 C 0564 plakalı öğrenci servisi ile Çiğdem H. idaresindeki 55 AIF 59 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.

Kazada servis sürücüsü ve 10 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bir okuldaki fidan dikme etkinliğine katıldığı sırada kazadan haberdar olduktan sonra telefonla yaralılar hakkında bilgi aldı.

Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel liseye ait öğrenci servisinin kaza yaptığını belirterek, "Allah'a çok şükür, çocuklarımızda bir sıkıntı yok. Hepsinin durumları gayet iyi. Takiplerini yapıyoruz." dedi.

Özel okullar, okul aile birlikleri ve milli eğitim tarafından kiralanan taşımalı eğitim kapsamındaki okul servislerinin olduğuna işaret eden Dağlı, "Bunların hepsinin denetimlerinin hem kendi bünyelerinden hem de kurumları vasıtasıyla yapılması gerektiğini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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