Gündem Sanal asistan Bagbi 7/24 hizmet veriyor
İSTANBUL

Sanal asistan Bagbi 7/24 hizmet veriyor

Akıllı Şehirler uygulamalarıyla öne çıkan Bağcılar Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye web sitesinde vatandaşların sorularını cevaplayacak olan Bagbi, imar durumundan etkinlik takvimine kadar birçok sorgulamaya da 7/24 cevap verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanal asistan Bagbi 7/24 hizmet veriyor
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“Örnek ve öncü belediyecilik” sloganı ile 21 Nisan 2013 tarihinde kural tabanlı sanal operatör uygulamasını hayata geçiren hizmet veren Bağcılar Belediyesi, büyük bir yeniliğe daha imza atarak yapay zekâ destekli sanal asistan projesini hayata geçirdi. Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından 6 aylık bir çalışma yürütülerek oluşturulan sanal asistan uygulaması beta versiyonu ile ilk testlerini başarı ile tamamladı.

Bagbi ismi verilen sanal asistan, test ve pilot uygulama süreçlerinin ardından Bağcılar Belediyesi kurumsal internet sitesi olan www.bagcilar.bel.tr adresinde hizmet vermeye başladı. Vatandaşların dijital ortamda mesajlaşma yoluyla bir insan ile yazışır gibi iletişim kurdukları ve herhangi bir konuda bilgi alma, işlem yapma gibi çeşitli amaçlarla kullandıkları Bagbi’de yaklaşık 400’e yakın faaliyet ve hizmet hakkında geri bildirim bulunuyor. Bagbi, 7/24 vatandaş sorularını cevaplamasının yanı sıra Arsa Rayiç Bedeli Sorgulama, İmar Durumu Sorgulama, Nöbetçi Eczane, Etkinlik Sorgulama, Çöp Toplama Bilgisi Sorgulama servislerine de anlık cevap veriyor.

Lokman Çağırıcı
Lokman Çağırıcı

YAPAY ZEKANIN NİMETİ

Vatandaşların kesintisiz hizmet alması amacıyla Bagbi’yi devreye soktuklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı; “Dijitalleşme her geçen gün farklı bir boyuta eviriliyor. Biz de teknolojiyi yakından takip ediyor yapay zeka teknolojisinin tüm nimetlerinden yararlanıyoruz. Hemşerilerimiz uygulama üzerinden sanal asistanların yardımı ile işlemlerini yapabilecekler” dedi.

Yapay zeka destekli tahmin ve öneri yeteneği ile yüzde 75 üzerinde başarı yakalayan uygulamanın geri bildirimlerle beslenerek başarı oranını ileriye taşıması bekleniyor.

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