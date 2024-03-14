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Sanayiciye ara eleman yetiştireceğiz

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, TÜMSİAD’ı ziyaretinde sanayicilerin kendilerinden beklediği tüm çalışmaları ortaya koyacaklarını söyledi. Kurum, “İBB olarak ara teknik eleman konusunda sanayicilerimizle birlikte yerinde yetiştirdiğimiz elemanlarla üretime ve istihdama katkı saylayacağız” dedi.

04:00 - 14/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:04 - 14/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Murat Kurum, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (TÜMSİAD) ziyaret etti.
Murat Kurum, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (TÜMSİAD) ziyaret etti.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (TÜMSİAD) ziyaret etti. İstanbul'un en önemli gündemlerinden başında deprem geldiğini söyleyen Kurum, “Deprem dönüşümüyle birlikte güvenli, huzurlu iş yerlerini, güvenli huzurlu konutlara kavuşmamız gerek” dedi. Sanayicilerin kendilerinden beklediği tüm çalışmaları ortaya koyacaklarını belirten Kurum, şöyle devam etti: “Ara teknik eleman yetiştirilmesi noktasında da biz İBB olarak İSMEK'lerle birlikte ara teknik elemanların yetiştirilmesi noktasında her bir sanayi tesisinin içinde İBB’yi göreceksiniz. Oradaki atölyelerimizde, eğitim birimlerimizle birlikte ara teknik elemanları yetiştireceğimiz, üretime, istihdama katkı sunacak adımları da atacağız.” Buradan Kasımpaşaspor’un Eyüpsultan’daki tesislerine geçerek kulüp yetkilileri görüşen Kurum'un bir sonraki adresi ise Kağıthane oldu. Burada miting düzenleyen Kurum, projelerini anlatarak vatandaşlardan destek istedi.


#Murat Kurum
#Yerel Seçim
#Siyaset
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