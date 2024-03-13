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100 bin gence paylaşımlı ofis

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına iftar ve sahur programlarıyla devam etti.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:36 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

Teravih namazı sonrasında Kasımpaşa esnafını ziyaret eden Kurum'u 2. sınıf öğrencisi küçük bir kız çocuğu şaşkınlığını gizleyemedi. Küçük kız, Kurum’un yanına gelmesiyle ona sarılarak, mutluluğunu dile getirdi. Bir kıraathanede gençlerle langırt oynayan Kurum, daha sonra katıldığı bir televizyon programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu'nun Fatih'teki evine misafir oldu.

BİRÇOK DESTEK VERECEĞİZ

Öğrenci Haluk Emre Günaydın ile konuşan Kurum, genci kendisine oy vermesi için ikna etti. Gençlere 100 bin lira sermaye desteği verecekleri ve gençlerin bununla kendi işleri kurabileceğini söyleyen Kurum, “100 bin gencimize paylaşımlı ofis imkanı vereceğiz ve orada işini kurabilecek. Sermaye desteği, ulaşım desteği gibi birçok desteği vereceğiz” dedi.



#Murat Kurum
#Yerel Seçim
#İftar
#Ramazan
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