100 bin gence paylaşımlı ofis

Teravih namazı sonrasında Kasımpaşa esnafını ziyaret eden Kurum'u 2. sınıf öğrencisi küçük bir kız çocuğu şaşkınlığını gizleyemedi. Küçük kız, Kurum’un yanına gelmesiyle ona sarılarak, mutluluğunu dile getirdi. Bir kıraathanede gençlerle langırt oynayan Kurum, daha sonra katıldığı bir televizyon programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu'nun Fatih'teki evine misafir oldu.
BİRÇOK DESTEK VERECEĞİZ
Öğrenci Haluk Emre Günaydın ile konuşan Kurum, genci kendisine oy vermesi için ikna etti. Gençlere 100 bin lira sermaye desteği verecekleri ve gençlerin bununla kendi işleri kurabileceğini söyleyen Kurum, “100 bin gencimize paylaşımlı ofis imkanı vereceğiz ve orada işini kurabilecek. Sermaye desteği, ulaşım desteği gibi birçok desteği vereceğiz” dedi.