100 bin gence paylaşımlı ofis

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, 'Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da projelerini tanıtan Murat Kurum, 'Biz ev hanımı ya da çalışan kadın ayrımı yapmayacağız. İstanbul'a 7/24 hizmet verecek kreşler armağan edeceğiz. Yavrularımızın mutlu bir çocukluk geçirmesi için çok güzel projeler hazırladık. Bu projelerle çocukların İstanbul'da huzurlu bir şekilde yaşadığına şahitlik edeceğiz. Sadece 0-6 yaş grubu için değil ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize de ücretsiz ulaşım hakkı vereceğiz' dedi.