Sancaktepe'de "kuyruk oluşana kadar Halk Ekmek büfesi açılmadı" iddiası

İstanbul'da Halk Ekmek büfeleri önünde ucuz ekmek almak için vatandaşların yağmur altında uzun kuyruklar oluşturduğuna yönelik muhalif medya organlarında haberler yayımlanmıştı.

'BİLEREK AÇILMADI' İDDİASI

Bugün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, halk ekmek büfelerinin bilerek kapalı tutulduğuna yönelik iddialarda bulunuldu. O görüntülerden biri Sancaktepe'den.

OYNAT 00:17 Halk Ekmek'te provokasyon iddiası: "Kuyruk oluşana kadar büfeyi açmıyorlar" İstanbul Sancaktepe'de, bir halk ekmek büfesinin içinde ekmek bulunmasına rağmen bilerek kapalı tutulduğu, dışarıda kuyruk oluştuktan sonra açıldığı iddia edildi. Demokrat Parti Bakırköy İlçe Başkanı Necmettin Dönmez de Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndaki Halk Ekmek büfesinin 10 gündür açılmadığını öne sürdü. BiP'te paylaş

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Videoda, önünde uzun kuyruk oluşan büfenin camlarının ve kapılarının açıldığı görülüyor. Görüntüyü paylaşanlar, bunun kuyruk oluşması adına kasıtlı yapıldığını öne sürüyor.

"10 GÜNDÜR AÇILMIYOR"

Bir diğer görüntü ise Bakırköy'den. Özgürlük Meydanı'ndan bir fotoğraf paylaşan Demokrat Parti Bakırköy İlçe Başkanı Necmettin Dönmez, Halk Ekmek büfesinin 10 gündür kapalı olduğunu ve açılmadığını söyledi.

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@ekrem_imamoglu ,

Sn Başkanım,#BAKIRKÖY #Özgürlük Meydanı #HALK #EKMEK 🥖 #BÜFESİ (10) Gündür Kapalı,#VATANDAŞ Soruyor Lütfen Ekmek 🥖 Satışı için Gereğini Yapınız,

Demokrat Parti Bakırköy İlçe Bşk,

Necmettin Dönmez,

İnşaat Müh. pic.twitter.com/RjCqL231ef — necmettin dönmez (@necmettindnmez1) December 14, 2021