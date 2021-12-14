Gündem Sancaktepede "kuyruk oluşana kadar Halk Ekmek büfesi açılmadı" iddiası
İSTANBUL

Sancaktepe'de "kuyruk oluşana kadar Halk Ekmek büfesi açılmadı" iddiası

İstanbul Sancaktepe'de, bir halk ekmek büfesinin içinde ekmek bulunmasına rağmen bilerek kapalı tutulduğu, dışarıda kuyruk oluştuktan sonra açıldığı iddia edildi. Demokrat Parti Bakırköy İlçe Başkanı Necmettin Dönmez de Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndaki Halk Ekmek büfesinin 10 gündür açılmadığını öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sancaktepede kuyruk oluşana kadar Halk Ekmek büfesi açılmadı iddiası
Sancaktepe'de bir halk ekmek büfesi.

İstanbul'da Halk Ekmek büfeleri önünde ucuz ekmek almak için vatandaşların yağmur altında uzun kuyruklar oluşturduğuna yönelik muhalif medya organlarında haberler yayımlanmıştı.

'BİLEREK AÇILMADI' İDDİASI

Bugün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, halk ekmek büfelerinin bilerek kapalı tutulduğuna yönelik iddialarda bulunuldu. O görüntülerden biri Sancaktepe'den.

Halk Ekmek'te provokasyon iddiası:
OYNAT 00:17
Halk Ekmek'te provokasyon iddiası: "Kuyruk oluşana kadar büfeyi açmıyorlar"
İstanbul Sancaktepe'de, bir halk ekmek büfesinin içinde ekmek bulunmasına rağmen bilerek kapalı tutulduğu, dışarıda kuyruk oluştuktan sonra açıldığı iddia edildi. Demokrat Parti Bakırköy İlçe Başkanı Necmettin Dönmez de Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndaki Halk Ekmek büfesinin 10 gündür açılmadığını öne sürdü.

Videoda, önünde uzun kuyruk oluşan büfenin camlarının ve kapılarının açıldığı görülüyor. Görüntüyü paylaşanlar, bunun kuyruk oluşması adına kasıtlı yapıldığını öne sürüyor.

"10 GÜNDÜR AÇILMIYOR"

Bir diğer görüntü ise Bakırköy'den. Özgürlük Meydanı'ndan bir fotoğraf paylaşan Demokrat Parti Bakırköy İlçe Başkanı Necmettin Dönmez, Halk Ekmek büfesinin 10 gündür kapalı olduğunu ve açılmadığını söyledi.

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