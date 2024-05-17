Sancaktepe'de ters yöne giren otomobil taksi ile çarpıştı! Araçlar alev alev yandı

Şile Otoyolu Paşaköy Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil ters yöne girerek, ticari taksiyle çarpıştı.
İki kişi yaralandı
Çarpmanın şiddetiyle araçlar alev alırken takside bulunan 2 yolcu yaralandı. Bu sırada yaralılar sürücüler tarafından bulundukları yerden çıkarılırken, alev alev yanan araçlar ise kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaraları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürdü.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Kaza sonrası çıkan yangında hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılmasının ardından bir süre trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.