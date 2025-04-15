Şanlıurfa UNESCO müzik şehirlerine ev sahipliği yapacak

“Vizyonsuzluklara ve çapsızlıklara, bazı engel olmak isteyenlere, vizyonu hiçbir şekilde gelişmemiş, Urfalılık kavramı gelişmemiş, bambaşka bir boyutta yaşayan kısıtlı sayıda da olsa o güruha karşı da bir taraftan mücadele ediyoruz. Bir yandan frene basmak zorunda bırakılıp diğer yandan son sürat ilerlemeye çalışıyoruz; fakat bazıları patinaj yaptırmaya çalışıyor ama biz onların gündemine esir olmayacağız. Bizim gündemimiz UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı ve bunun gibi faaliyetlerdir”