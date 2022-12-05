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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da altı kişinin yaralandığı patlamanın nedeni gaz sıkışması

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün 6 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen, 6 kişinin yaralandığı patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Teknik ve uzman ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi AA
Şanlıurfada altı kişinin yaralandığı patlamanın nedeni gaz sıkışması
Şanlıurfa.

Şanlıurfa'nın Akçakale Kaymakamlığından, dün meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamayla, dün 6 katlı apartmanın zemin katında meydana gelen, 6 kişinin yaralandığı patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı bildirildi.

İlk belirlemeler doğrultusunda patlamanın kalorifer kazanından kaynaklandığına ilişkin bilgilendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Olay sonrasında ilgili kurumlarca olayın meydana geldiği binada teknik ve uzman ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde, patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün 6 katlı apartmanın zemin katında patlama meydana gelmiş, 6 kişi yaralanmış, binanın zemin katındaki iş yerleri ve bazı daireler kullanılamaz hale gelmişti. Valilik ve Akçakale Kaymakamlığı patlamanın ilk belirlemelere göre kalorifer kazanından kaynaklandığını açıklamıştı.

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