Şanlıurfa'da patlama: Yaralılar var

MSB'nin paylaşımı izleyenleri duygulandırdı: Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez

Milli Savunma Bakanlığı paylaştığı video ile izleyenleri duygulandırdı. Şehitlerimizin görüntülerinden oluşan video 'İşte Türk askeri budur, Mehmetçik budur. Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar. Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür! Vasiyetiniz, vasiyetimizdir! Şehitlerimize rahmetle.' notuyla takipçilerle paylaşıldı.