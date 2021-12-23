Gündem Sarıkamış Harekatının 107 yılında şehitlerimiz minnetle yad edildi Tarihin en soğuk günü
KARS

Sarıkamış Harekatı’nın 107. yılında şehitlerimiz minnetle yâd edildi: Tarihin en soğuk günü

Sarıkamış Harekatı’nın 107. yılında şehitlerimiz minnetle yâd edildi. Türkiye’nin dört bir tarafından Erzurum’a gelenler, Kars Kapı Şehitliği’nde sıfırın altında 13 derecede karla kaplı mezarlıkta Kur’an okudu, dua etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarıkamış Harekatı’nın 107. yılında şehitlerimiz minnetle yâd edildi: Tarihin en soğuk günü ​
Sarıkamış şehitlerimiz mezarları başında anıldı.

Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yıl dönümünde şehitlerimiz mezarları başında anıldı. 22 Aralık 1914’te başlayıp 15 Ocak 1915’te sona eren harekat, son 140 yılın en acı olayları arasında yer alıyor.

Harekatın yapıldığı Kars’ın Sarıkamış ilçesi ve harekatın başladığı nokta olan Erzurum başta olmak üzere şehitlerimiz için yurdun birçok şehrinde anma etkinlikleri düzenleniyor.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA YÜRÜYÜŞÜNE ÜLKENİN HER YERİNDEN KATILIM VAR

1. Dünya Savaşı’nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan ve çok sayıda askerin Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı’na katılan Mehmetçiğin vatanını kurtarmak için gösterdiği azim ve kararlılık unutulmuyor.

Bu kapsamda 7-9 Ocak’ta gerçekleştirilecek ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü’ öncesi Türkiye’nin dört bir tarafından Erzurum’a gelenler, Kars Kapı Şehitliği’nde buluştu. Törene izciler, üniversite öğrencileri ve çok sayıda Erzurumlu eşlik etti. Termometrelerin sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği kentte, karla kaplı mezarlıkta dua eden vatandaşlar, atalarını andı.

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller açıldı
FOTOĞRAF 14
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Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yapılan şehit askerlerin portrelerinin yansıtıldığı heykellerin üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak karanfil bıraktı.
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Bakan Kasapoğlu, kardan heykellerin açılışında yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi. Şehitleri 106. yılında andıklarını ifade eden Kasapoğlu, \"Yıllardır Sarıkamış'ta gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayı, bu yıl da pandemiye rağmen sınırlı da olsa gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda heyecanlıyız, mutluyuz. Her ne kadar sınırlı katılım olsa da gençlerimizin, milletimizin duygusunun da bizimle olduğuna inanıyoruz.\" dedi.
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Bakan Kasapoğlu, millet olarak tek yürek halinde Sarıkamış'ta bulunduklarını belirterek salgının bitmesiyle bundan sonraki etkinliklerin daha yoğun katılımlı olacağını dile getirdi. Sarıkamış'ın ecdadın canıyla kanıyla yazdığı bir destan olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:
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\"Sarıkamış, şehitlerimizin, hilal uğruna, ay yıldızlı bayrak uğruna yazdığı bir destan. Bu toprakların ebediyen parlaması uğruna yazılmış bir destan. Ümidimiz, umudumuz gençlerimizle bu şanlı bayrağı dalgalandıracağız. Bu şanlı destanı, hiç kimsenin kötü emeline yar etmeyeceğiz. Bu bilinci diri tutma adına tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ecdadın izinde yürüyüş ilelebet sürecek.\"
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de Sarıkamış şehitlerini rahmetle minnetle yad ettiklerini anlattı. Açılışı yapılan heykellerin donmuş askerin temsili olduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti:
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\"Burada yaklaşık 90 bine yakın şehidimiz var. Bunların büyük bir kısmı maalesef donarak hayatını kaybetti. Şu an önümüzdeki, bulunduğumuz heykel de aslında donmuş askerimizin temsili. Biliyorsunuz, heykeli taşa, ahşaba, mermere işleyebiliriz ama burada yaşanmış bir olayı aksettirmesi adına son derece önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada yaklaşık bir haftalık emek verilmiş. Biz şehitlerimizden razıyız, Rabb'im de onlardan razı olsun.\"
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Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri, Kasapoğlu ile Dönmez'in katılımıyla gerçekleşen Sarıkamış Gençlik Merkezi'nin açılış ve Kars Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin kayaklı gösterisiyle sona erdi.
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Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller açıldı
Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu şanlı destanı, hiç kimsenin kötü emeline yar etmeyeceğiz. Bu bilinci diri tutma adına tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ecdadın izinde yürüyüş ilelebet sürecek" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Burada yaklaşık 90 bine yakın şehidimiz var. Bunların büyük bir kısmı maalesef donarak hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Şehitlerin izinde
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Şehitlerin izinde
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