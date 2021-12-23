Sarıkamış Harekatı’nın 107. yılında şehitlerimiz minnetle yâd edildi: Tarihin en soğuk günü ​

Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yıl dönümünde şehitlerimiz mezarları başında anıldı. 22 Aralık 1914’te başlayıp 15 Ocak 1915’te sona eren harekat, son 140 yılın en acı olayları arasında yer alıyor.

Harekatın yapıldığı Kars’ın Sarıkamış ilçesi ve harekatın başladığı nokta olan Erzurum başta olmak üzere şehitlerimiz için yurdun birçok şehrinde anma etkinlikleri düzenleniyor.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA YÜRÜYÜŞÜNE ÜLKENİN HER YERİNDEN KATILIM VAR

1. Dünya Savaşı’nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan ve çok sayıda askerin Allahuekber ve Soğanlı dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı’na katılan Mehmetçiğin vatanını kurtarmak için gösterdiği azim ve kararlılık unutulmuyor.

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Bu kapsamda 7-9 Ocak’ta gerçekleştirilecek ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü’ öncesi Türkiye’nin dört bir tarafından Erzurum’a gelenler, Kars Kapı Şehitliği’nde buluştu. Törene izciler, üniversite öğrencileri ve çok sayıda Erzurumlu eşlik etti. Termometrelerin sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği kentte, karla kaplı mezarlıkta dua eden vatandaşlar, atalarını andı.