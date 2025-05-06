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Sarıyer 90'lı yıllara geri döndü: CHP'li belediye tankerle su dağıttı vatandaş isyan etti

Sarıyer 90'lı yıllara geri döndü: CHP'li belediye tankerle su dağıttı vatandaş isyan etti

11:076/05/2025, Salı
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Sarıyer'de yol çöktü.
Sarıyer'de yol çöktü.

Sarıyer'de meydana gelen yol çökmesi nedeniyle Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapanmıştı. Çökme sonrası Ayazağa Mahallesi'nde su kesintisi yaşanırken, vatandaşlar tankerlerden su almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Bu manzara, 90'lı yılların İstanbul'una ait anıları geri getirdi.

Sarıyer'de geçtiğimiz cumartesi gece saatlerinde Eski Büyükdere Caddesi üzerinde inşaat alanın yanında bulunan yolda çökme meydana gelmişti.


Çökmenin yaşandığı yol ve çevre düzenlemesi devam ederken, zarar gören alt yapıyı onarım çalışmaları nedeniyle Ayazağa Mahallesi'nin suyu kesildi.



Tankerlerle taşıma su


Yaklaşık 3 gündür suyu olmayan vatandaşlar için Ayazağa Mahallesi Semt Polikliniği'nin bahçesine su tankeri getirildi.


Ellerinde bidonlarla su kuyruklarına giren ve evlerine su taşıyan vatandaşlar hem İBB'ye hem de Sarıyer Belediyesi'ne tepki gösterdi.



"Duş alamadığımız için hamama gidiyoruz"


Belediyeye tepki gösteren vatandaşlar 3 gündür duş alamadıklarını, bu sebeple hamama gittiklerini belirttiler.


Vatandaşlar,
"2025 yılındayız ya 2025, 3 gündür su yok. Ben şimdi yıkanmak için hamama gidiyorum. Kese artı masaj bin 100 TL. Bunu Sarıyer Belediyesi’nin bana ödemesini istiyorum. Çünkü ben normalde evimde yıkanacaktım. O kadar çile çekiyoruz masajda bana belediyenin hediyesi olsun"
ifadelerini kullandı.

"Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz"


Tankerden su almak için sıra bekleyen bir kadın şu ifadeleri kullandı:


  • Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz. Lütfen bize de değer verin. Hayvanlar kadar değerimiz yok. Geçtiğimiz cuma gününden bu yana sularımız kesik. Çok zor bir durum kişisel ihtiyaçlarımız var bulaşıklarımız var. Bu suyu lavabo ve temizlik amaçlı kullanacağız. Bu su içilmez zaten. Üç ya da dört kez su almak için geldim. Su olmayınca olmuyor. Lütfen büyüklere sesleniyorum bizim sesimizi duysunlar. Biz de insan gibi yaşamak istiyoruz. Eğer biz onları başa getirdiysek bize böyle davranılsın diye getirmedik. Lütfen artık bize biraz değer versinler.

"3 gündür böyleyiz"


Su problemlerini ifade eden bir başka vatandaş,
"Vatandaşların sularını almaları için buraya tanker koymuşlar. Vatandaş suyunu buradan alabilsin diye. 3 gündür böyleyiz yarına kadar bu işin hallolmasını bekliyoruz. Bu suyu da içebilirsek içeceğiz yoksa çamaşır, bulaşık gibi işlerimizde kullanacağız"
dedi.



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